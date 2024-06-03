Джордж Расселл: «Ферстаппен может пропустить сезон-2026, меня это вовсе не удивит»

Теги Макларен Ред Булл Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Джордж Расселл Авто

Расселл допустил, что Ферстаппен не будет гоняться в 2026 году.

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл посчитал реалистичным вариант с уходом пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена из «Формулы-1» на один сезон.

«Я бы не стал избегать выступлений в команде Макса или его прихода к нам. В «Мерседесе» я столкнулся с самым серьезным вызовом в паре статистически величайшим гонщиком всех времен в квалификациях и гонках, и я дал результат – это все, что я могу сделать.

Макс может пропустить сезон-2026 и посмотреть, какая команда окажется лучшей. Меня такое вовсе не удивит. Надо помнить, что 2026 год – лотерея, ты действительно не знаешь, как все сложится.

Я лоялен, и «Мерседес» предоставил мне эту возможность, однако я хочу стать чемпионом мира. В данный момент это не мы. Но год назад «Макларен» был самой медленной командой, а сейчас она самая быстрая», – сообщил Расселл.

Ничего себе кастинг в «Мерседесе» на смену Хэмилтону: Льюис продвигает мегаюниора, напрашивается еще один бывший!

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Какой то лютый бред.
А в это время в РБ ему будут место держать, одной машиной выступать? )))
0
0
0
For what Ферстаппену пропускать сезон? Можно и из РБ смотреть, а не с трибуны.
0
0
0
Ответ Дмитрий Дудников
For what Ферстаппену пропускать сезон? Можно и из РБ смотреть, а не с трибуны.
Тем более, что с немалой вероятностью РБ и окажется лучшей машиной
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий