Джордж Расселл: «Ферстаппен может пропустить сезон-2026, меня это вовсе не удивит»

Расселл допустил, что Ферстаппен не будет гоняться в 2026 году.

Гонщик « » посчитал реалистичным вариант с уходом пилота « » из «Формулы-1» на один сезон.

«Я бы не стал избегать выступлений в команде Макса или его прихода к нам. В «Мерседесе» я столкнулся с самым серьезным вызовом в паре статистически величайшим гонщиком всех времен в квалификациях и гонках, и я дал результат – это все, что я могу сделать.

Макс может пропустить сезон-2026 и посмотреть, какая команда окажется лучшей. Меня такое вовсе не удивит. Надо помнить, что 2026 год – лотерея, ты действительно не знаешь, как все сложится.

Я лоялен, и «Мерседес» предоставил мне эту возможность, однако я хочу стать чемпионом мира. В данный момент это не мы. Но год назад « » был самой медленной командой, а сейчас она самая быстрая», – сообщил Расселл.

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