Макс Ферстаппен: «Единственным позитивным моментом на Гран-при Монако стало то, что теперь мы хорошо понимаем слабые стороны своего болида»

Теги Гран-при Монако Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен отметил положительный момент в провале «Ред Булл» в Монако.

Пилот «Ред Булл» считает, что неудачное выступление в Монте-Карло дало команде возможность получить большое количество данных о причинах плохой работы болида на неровной трассе. И что в будущем в «Ред Булл» смогут работать над решением данной проблемы.

«Таков Гран-при Монако, мы все это знаем. При этом я должен сказать, что сейчас, в сравнении с тем, что было несколько лет назад, обгонять здесь стало еще сложнее – из-за того, что машины стали шире.

Впрочем, в этом нет ничего нового. Мы всегда знали, что в Монако может случиться что-то подобное. И в этом это был очень плохой для нас уик-энд.

Полагаю, единственным позитивным моментом стало то, что теперь мы хорошо понимаем свои слабые стороны. И если мы сможем постепенно улучшить работу машины в данной области [лучше справляться с неровностями и высокими поребриками], то отыграем очень много времени на круге. У нас есть пространство для прогресса. Если мы решим эту проблему, то наша машина снова оживет.

Это вполне реально, учитывая, насколько большие проблемы у нас были по ходу всего уик-энда. И я не впервые оказываюсь в такой ситуации. Только, конечно, в предыдущие годы все было не так плохо», – рассказал Ферстаппен.

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6 комментариев
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Ответ Vladichka Niskazhunikomu
Всего-то Ньюи ушёл и всё.
А кто эту машину делал то, не Ньюи, что ли?
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Ответ Vladichka Niskazhunikomu
Всего-то Ньюи ушёл и всё.
Дело не в Ньюи. Даже болид следующего года будет наследием Ньюи. У Ред Булл и раньше были проблемы на кочковатых трассах и с необходимостью агрессивно атаковать поребрики, другое дело, что запас скорости позволял всё равно быть впереди. Сейчас 2 команды подтянулись, и вот результат. Может, в Канаде еще будет плотно, а вот в Барселоне Ред Булл скорее всего будет быстрее Фур и Мака.
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+2
Ответ купасятина
А кто эту машину делал то, не Ньюи, что ли?
При чем занимался в основном подвеской, которая не умеет в поребрики. "Основная архитектура машины — это эволюция третьего поколения того, что началось как «RB18», где, кроме радиаторов, мы меняли все: компоновку передней подвески, задней подвески..." В прошлом году у Макса были проблемы в Баку, но он там что-то нащупал в плане настроек и машина поехала.
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Ответ Анатолий Зубков
Дело не в Ньюи. Даже болид следующего года будет наследием Ньюи. У Ред Булл и раньше были проблемы на кочковатых трассах и с необходимостью агрессивно атаковать поребрики, другое дело, что запас скорости позволял всё равно быть впереди. Сейчас 2 команды подтянулись, и вот результат. Может, в Канаде еще будет плотно, а вот в Барселоне Ред Булл скорее всего будет быстрее Фур и Мака.
помимо Канады, у РБ проблемы, скорее всего, будут в Остине, Сингапуре и, наверное, в Бразилии...судя по прошлому сезону
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Ответ alex1382
помимо Канады, у РБ проблемы, скорее всего, будут в Остине, Сингапуре и, наверное, в Бразилии...судя по прошлому сезону
А в этом сезоне им уже не нужно выигрывать каждую гонку (да и не получится), им нужно что бы после последнего этапа у Макса было больше очков чем у конкурента.
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