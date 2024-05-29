Макс Ферстаппен: «Единственным позитивным моментом на Гран-при Монако стало то, что теперь мы хорошо понимаем слабые стороны своего болида»

отметил положительный момент в провале «Ред Булл» в Монако.

Пилот «Ред Булл» считает, что неудачное выступление в Монте-Карло дало команде возможность получить большое количество данных о причинах плохой работы болида на неровной трассе. И что в будущем в «Ред Булл» смогут работать над решением данной проблемы.

«Таков Гран-при Монако, мы все это знаем. При этом я должен сказать, что сейчас, в сравнении с тем, что было несколько лет назад, обгонять здесь стало еще сложнее – из-за того, что машины стали шире.

Впрочем, в этом нет ничего нового. Мы всегда знали, что в Монако может случиться что-то подобное. И в этом это был очень плохой для нас уик-энд.

Полагаю, единственным позитивным моментом стало то, что теперь мы хорошо понимаем свои слабые стороны. И если мы сможем постепенно улучшить работу машины в данной области [лучше справляться с неровностями и высокими поребриками], то отыграем очень много времени на круге. У нас есть пространство для прогресса. Если мы решим эту проблему, то наша машина снова оживет.

Это вполне реально, учитывая, насколько большие проблемы у нас были по ходу всего уик-энда. И я не впервые оказываюсь в такой ситуации. Только, конечно, в предыдущие годы все было не так плохо», – рассказал Ферстаппен.

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