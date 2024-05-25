Ландо Норрис о застрявшем в антикрыле рекламном баннере: «Подобных вещей не должно происходить в «Формуле-1»

Норрис призвал избавиться от рекламных баннером на заграждениях в Монако.

Пилот « » отметил, что мог не выйти из первого сегмента квалификации не по своей вине. Как рассказал Норрис, в одном из эпизодов он зацепил болидом один из рекламных баннеров, который отклеился от заграждения после контакта с одной из других машин.

На подобные инциденты жаловались и другие гонщики.

«Я рад тому, что в итоге занял четвертое место. Первый сегмент получился напряженным. Я собрал несколько обломком, которые валялись на трассе, а также все рекламные баннеры, которые постоянно отваливались от заграждений.

Вообще подобных вещей не должно происходить в «Формуле-1». Этот инцидент испортил мне первый сегмент квалификации, и в результате все прошло намного более нервно, чем должно было.

Во втором и третьем сегменте я был доволен. Я добился неплохого прогресса, хотя, конечно, получилось у меня далеко не все из того, что нам было нужно. Оскар же выступил очень хорошо, отдаю ему должное. Думаю, что как команда мы провели хороший день. Второе и четвертое место на стартовой решетке – это чуть лучший результат в сравнении с тем, чего мы ожидали, это хороший знак», – рассказал .

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