Ландо Норрис о проблемах с шинами: «Мне пришлось изменить положение чуть ли не всех переключателей на руле в попытках улучшить баланс»

Теги Макларен Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Ландо Норрис Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Норрис рассказал о борьбе с Ферстаппеном на Гран-при в Имоле.

Пилот «Макларена» сумел значительно прибавить в скорости на завершающей стадии гонки и почти догнал Макса Ферстаппена в борьбе за победу.

«На шинах «медиум» в сравнении с Максом я был медленнее. И когда я только выехал на трассу на «харде», то тоже не чувствовал себе в полной мере комфортно.

Поэтому я быстро спросил команду о том, где именно у меня возникают наибольшие трудности? На что мне ответили, что соперники просто атакуют сильнее, чем мы. Но я спрашивал об этом потому, что по ощущениям был слишком медленным – и мне не казалось, что у меня вообще есть возможность атаковать сильнее.

Как только я начал сильнее атаковать, на машине начала проявляться то недостаточная, то избыточная поворачиваемость, начались блокировки колес. Причиной было то, что шины просто не находились в оптимальном рабочем диапазоне. И это довольно очевидный момент, о нем же говорил и Макс – как только шины выходят из оптимального рабочего диапазона, у тебя пропадает возможность атаковать. И ты перестаешь чувствовать уверенность в машине.

Так что мне просто приходилось стараться как можно лучше справляться с этой ситуацией. И когда я говорю о том, что атаковал, речь точно не идет о том, что мы выкладывались на 110 процентов или что-то такое. Атаковать можно и на 90 процентах. Ты просто атакуешь на пределе в рамках своих предпочтений.

В итоге мне пришлось изменить положение чуть ли не всех переключателей на руле в попытках улучшить баланс и работу задних покрышек и при этом нагрузить, «убить» передние покрышки, поскольку в тот момент баланс был смещен очень сильно», – рассказал Норрис.

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