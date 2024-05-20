Кристиан Хорнер: «Машина Норриса буквально ожила на глазах – это показывает, насколько шины чувствительны к малейшим изменениям условий»

Хорнер высказался о борьбе Ферстаппена с Норрисом в Имоле.

Руководитель « » в целом допустил, что если бы гонка продлилась еще несколько кругов – то у Ландо Норриса действительно была бы возможность обогнать .

При этом отметил, что главным образом проблема на болиде «Ред Булл» заключалась в не оптимальной работе шин и необходимости экономить топливо.

«Мы находились в уязвимом положении из-за необходимости экономить топливо. Но в итоге все получилось.

Оглядываясь назад, мы также понимаем, что нам, вероятно, следовало в пятницу использовать шины «хард». При выборе шин мы взяли два комплекта «харда» для гонки, и нам следовало получить больше информации о работе этих шин.

Тем не менее, смотря на то, как «Ред Булл» удалось перевернуть ситуацию – и после тяжелой пятницы выиграть поул в субботу, а потом одержать победу в гонке, – это выступление команды можно назвать феноменальным, да и Макс провел просто невероятный уик-энд. И, опять же, нам пришлось серьезно потрудиться, чтобы выиграть и поул, и гонку.

Думаю, на дистанции первых 40 кругов у нас все шло хорошо, у нас получалось контролировать отрыв. После пит-стопа отрыв сократился до 6 секунд, но Максу удавалось удерживать ситуацию под контролем, и в тот момент мы уделяли гораздо больше внимания возможной угрозе со стороны Леклера. Но тут машина – я не знаю, какие у них были настройки и в каком диапазоне работали их шинных, – внезапно ожила буквально на глазах. И на самом деле все это показывает, насколько эти шины чувствительны к малейшим изменениям условий», – рассказал Хорнер.

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