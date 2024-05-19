Нико Хюлькенберг: «Получили подтверждение, что способны бороться в середине пелотоне. И если все получается – зарабатывать очки»

Хюлькенберг отметил прогресс « ».

Пилот американской команды подвел итоги -Романьи, рассказав, что в целом его радует форма «Хааса» в нынешнем сезоне.

Несмотря на то, что немцу не удалось попасть в топ-10, он считает, что «Хаасу» удалось выйти на тот уровень, который позволяет по праву регулярно бороться за попадание в очковую зону.

«В сравнении с нами у Переса была другая стратегия – в борьбе с ним мы мало что могли сделать. Плохая новость в том, что в этот раз нам просто не хватило темпа, чтобы в гонке удержаться в топ-10. Сложно сказать, могла ли другая стратегия помочь нам добиться большего. Но нам явно нужно еще раз изучить все данные с этой гонки.

А так у нас получился очень длинный второй отрезок на шинах «хард» – и мне было сложно поймать оптимальный ритм.

Хорошая же новость в том, что мы уже получили подтверждение тому, что способны самостоятельно бороться за места в середине пелотоне. И если все получается – то мы зарабатываем очки. Год назад я не мог сказать чего-то подобного о «Хаасе».

При этом, как только ты начинаешь зарабатывать очки, тебе сразу же хочется делать это в каждой гонке. И в преддверии Гран-при Монако ситуация обнадеживает», – рассказал .

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