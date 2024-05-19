Шарль Леклер: «На такой трассе, как эта, стартовая позиция решает абсолютно все»

назвал неудачу в квалификации причиной поражения на Гран-при в Имоле.

Пилот «Феррари» отметил, что в гонке у него не было возможности бороться за победу из-за того, что ранее команда проиграла конкурентам квалификацию.

«Оглядываясь на вчерашний день и анализируя квалификацию, можно сказать, что мы, по какой-то причине, проиграли все на старте быстрого круга, как мне кажется.

У нас была немного другая стратегия распределения мощности двигателя в сравнении с «Маклареном» и «Ред Булл». И мы потеряли все наше время на рывке ко второму повороту – а у Макса, к тому же, был еще и слипстрим [от болида Хюлькенберга].

И вот этот момент нам будет нужно внимательно изучить, потому что – в особенности на такой трассе, как эта, – стартовая позиция решает абсолютно все.

В ситуации, когда нас, «Ред Булл» и «Макларен» разделяет всего 0,1 секунды, нам нужно все делать идеально, и такой результат квалификации, возможно, стоил нам более высокой позиции в гонке.

Что касается обновлений, то трасса в Имоле, во-первых, является не лучшим местом для того, чтобы судить о работе новинок. Главным образом потому, что здесь вам приходится постоянно атаковать поребрики – и если ваша машина хорошо работает на поребриках, это может скрыть истинное положение в расстановке сил.

Хорошая новость в том, что все, что мы ожидали от работы новинок, мы в итоге и получили, если судить по данным. Новинки дали нам именно то, что и ожидала команда, а это всегда хороший знак», – рассказал Леклер.

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