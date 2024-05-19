Карлос Сайнс: «Для меня обновления «Феррари» не сработали, у Леклера все сложилось так, как ожидалось»

Сайнс не почувствовал пользы от обновлений «Феррари» в Имоле.

Гонщик « » завершил Гран-при Эмилии-Романьи на пятой позиции, после чего поделился мыслями.

«Поздний пит-стоп не оправдался, так как на меня совершил андеркат [Пиастри]. Темп сегодня не был отличным, я этим недоволен.

После квалификации мы видели, что что-то в машине работало не вполне так, как предполагалось или ожидалось. Кроме того, мы испытывали некоторые проблемы с использованием батареи.

В целом все пошло не очень на домашней гонке, и я этим недоволен. Но, уверен, мы можем перевернуть ситуацию к Монако, найти пару проблем, которые нас сдерживают, и вернуть темп», – заявил испанский пилот.

Карлос ответил на вопрос, сработали ли обновления Скудерии:

«С моей стороны – нет, чего-то сегодня не хватало, однако, похоже, у Шарля [ ] все сложилось так, как ожидалось, темп был хорошим.

Все зависит от того, кто стартует впереди – надо найти способ начинать гонку выше».

Гран-при Эмилии-Романьи-2024. Ферстаппен выиграл гонку с отрывом в 0,7 секунды, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й

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