Карлос Сайнс: «Для меня обновления «Феррари» не сработали, у Леклера все сложилось так, как ожидалось»

Теги Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Шарль Леклер Гран-при Эмилии-Романьи Оскар Пиастри Авто

Сайнс не почувствовал пользы от обновлений «Феррари» в Имоле.

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс завершил Гран-при Эмилии-Романьи на пятой позиции, после чего поделился мыслями.

«Поздний пит-стоп не оправдался, так как на меня совершил андеркат Оскар [Пиастри]. Темп сегодня не был отличным, я этим недоволен.

После квалификации мы видели, что что-то в машине работало не вполне так, как предполагалось или ожидалось. Кроме того, мы испытывали некоторые проблемы с использованием батареи.

В целом все пошло не очень на домашней гонке, и я этим недоволен. Но, уверен, мы можем перевернуть ситуацию к Монако, найти пару проблем, которые нас сдерживают, и вернуть темп», – заявил испанский пилот.

Карлос ответил на вопрос, сработали ли обновления Скудерии:

«С моей стороны – нет, чего-то сегодня не хватало, однако, похоже, у Шарля [Леклера] все сложилось так, как ожидалось, темп был хорошим.

Все зависит от того, кто стартует впереди – надо найти способ начинать гонку выше».

Гран-при Эмилии-Романьи-2024. Ферстаппен выиграл гонку с отрывом в 0,7 секунды, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й

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4 комментария
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Как я и писал, наши ожидания-наши проблемы. Столько ждали этих обновлений, но пока резце-вставке тот же. Давайте искать позитивные моменты, машина не ухудшилась и обновления показали тот результат, на который рассчитывала команда. Значит изначально был рассчет на такой небольшой результат. Ждем следующих гонок и надеемся на улучшения 🙏
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Странный Сайнс - обновления изначально под Леклера и делались !
как же так, а Вассер рассказывал, что сайнс дает шикарный фидбек, архитектор успеха, или как там было
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В целом ничего необычного, обновления и Феррари несовместимые понятия
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