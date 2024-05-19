Зак Браун: «Макларен» заставил Ферстаппена вспотеть – наверное, впервые»
Браун высказался о мощном давлении «Макларена» на Ферстаппена.
Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун прокомментировал результаты Гран-при Эмилии-Романьи – Ландо Норрис проиграл пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену лишь 0,7 секунды.
«Со второй половины прошлого года мы в хорошей форме. У нас два отличных гонщика, Андреа [Стелла] и его команда проявляют себя замечательно. Машина продолжает становиться быстрее и быстрее.
Сегодня, наверное, впервые мы заставили Макса немного вспотеть. Он точно атаковал, был на пределе по нарушениям лимитов трассы, выдавал все, что было.
Полагаю, у нас есть шанс выиграть еще какие-то гонки в этом году», – предположил Зак в эфире Sky Sports.
В то же время Браун не считает, что его команда догнала чемпионов мира:
«Думаю, у «Ред Булл» большое преимущество, он все еще лидирует. Нам сначала нужно достать «Феррари» и убедиться, что «Мерседес» не догонит нас.
Если мы продолжим делать то, что делаем, не вижу причин, почему Оскар [Пиастри] и Ландо не смогут выиграть еще гонки в нынешнем сезоне».
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