Оскар Пиастри: «Уверен, если продолжу действовать правильно, то мое время еще обязательно придет»
Пиастри высказался о выступлении команды на Гран-при Эмилии-Романьи.
Пилот «Макларена» закончил гонку на 4-й позиции, в итоге не сумев навязать Шарлю Леклеру борьбу за место на подиуме.
«Два последних гоночных уик-энда прошли для нашей команды очень хорошо – да и я лично провел их довольно сильно. Я был доволен уровнем своих выступлений.
Разумеется, хотелось бы при этом добиваться каких-то хороших результатов, но я уверен, что если продолжу действовать правильно, то мое время еще обязательно придет. Действительно здорово иметь возможность говорить о том, что мы способны бороться за победы», – рассказал Пиастри.
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