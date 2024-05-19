Оскар Пиастри: «Уверен, если продолжу действовать правильно, то мое время еще обязательно придет»

Пиастри высказался о выступлении команды на -Романьи.

Пилот « » закончил гонку на 4-й позиции, в итоге не сумев навязать Шарлю Леклеру борьбу за место на подиуме.

«Два последних гоночных уик-энда прошли для нашей команды очень хорошо – да и я лично провел их довольно сильно. Я был доволен уровнем своих выступлений.

Разумеется, хотелось бы при этом добиваться каких-то хороших результатов, но я уверен, что если продолжу действовать правильно, то мое время еще обязательно придет. Действительно здорово иметь возможность говорить о том, что мы способны бороться за победы», – рассказал .

Что случилось на Гран-при «Ф-1» в Имоле: Норрис гнал Ферстаппена до ленточки, «Феррари» самоубралась стратегией