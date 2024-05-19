Шарль Леклер: «Я очень счастлив лишь в случае победы, но невероятно оказаться на подиуме в Имоле»
Леклер рассказал о смешанных чувствах после подиума на домашней гонке «Феррари».
Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги Гран-при Эмилии-Романьи, который он завершил третьим, уступив гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену и сопернику из «Макларена» Ландо Норрису.
Монегаск побеждал в Италии, однако ни разу не заезжал на подиум в Имоле.
«Конечно, я очень счастлив лишь в случае победы.
В начале отрезка на «харде» мы показывали скорость. Я пытался как-то давить на Ландо, но потом [«Макларен»] был невероятно быстрым.
В целом наш гоночный темп был достаточно сильным. Нам не хватило скорости в квалификации, мы теряли на первой прямой. На всем остальном круге мы были быстры, и это хороший знак на остаток сезона.
Невероятно оказаться на подиуме со всеми тифози в Имоле», – признался Леклер.
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