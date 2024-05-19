Шарль Леклер: «Я очень счастлив лишь в случае победы, но невероятно оказаться на подиуме в Имоле»

Леклер рассказал о смешанных чувствах после подиума на домашней гонке «Феррари».

Пилот « » подвел итоги -Романьи, который он завершил третьим, уступив гонщику «Ред Булл» и сопернику из « » Ландо Норрису.

Монегаск побеждал в Италии, однако ни разу не заезжал на подиум в Имоле.

«Конечно, я очень счастлив лишь в случае победы.

В начале отрезка на «харде» мы показывали скорость. Я пытался как-то давить на Ландо, но потом [«Макларен»] был невероятно быстрым.

В целом наш гоночный темп был достаточно сильным. Нам не хватило скорости в квалификации, мы теряли на первой прямой. На всем остальном круге мы были быстры, и это хороший знак на остаток сезона.

Невероятно оказаться на подиуме со всеми тифози в Имоле», – признался Леклер.

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