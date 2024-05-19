Шарль Леклер: «Я очень счастлив лишь в случае победы, но невероятно оказаться на подиуме в Имоле»

Теги Феррари Макларен Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Шарль Леклер Ландо Норрис Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Леклер рассказал о смешанных чувствах после подиума на домашней гонке «Феррари».

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги Гран-при Эмилии-Романьи, который он завершил третьим, уступив гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену и сопернику из «Макларена» Ландо Норрису.

Монегаск побеждал в Италии, однако ни разу не заезжал на подиум в Имоле.

«Конечно, я очень счастлив лишь в случае победы.

В начале отрезка на «харде» мы показывали скорость. Я пытался как-то давить на Ландо, но потом [«Макларен»] был невероятно быстрым.

В целом наш гоночный темп был достаточно сильным. Нам не хватило скорости в квалификации, мы теряли на первой прямой. На всем остальном круге мы были быстры, и это хороший знак на остаток сезона.

Невероятно оказаться на подиуме со всеми тифози в Имоле», – признался Леклер.

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3 комментария
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Ответ VIKTORIIA
Молодец! Следующий Гран При Монако, удачи тебе, надеемся на победу!
😁
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Молодец! Следующий Гран При Монако, удачи тебе, надеемся на победу!
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Хороший знак, будут и дальше заезжать периодически на подиум... Быстро цели на сезон скорректировали
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