Ландо Норрис: «Только глупец мог сомневаться в способности Ферстаппена и «Ред Булл» отыграться в квалификации»

Поул Ферстаппена в Имоле не стал сюрпризом для .

Пилот « » отметил, что несмотря на трудности, с которыми команда « » столкнулась на свободных заездах, он был уверен, что сможет отыграться в квалификации к Гран-при Эмилии-Романьи.

«Я знаю, что Макс проводит далеко не самый гладкий свой уик-энд, но мне кажется, что только глупец мог сомневаться в способности Макса и «Ред Булл» отыграться в квалификации.

Я знал, что он вернется. И расстроен тем, что не сумел обойти его в квалификации. Но мы действительно близки к «Ред Булл» и как команда можем быть довольны. Мы все выступили хорошо. Если мы продолжим демонстрировать хороший гоночный темп – как вчера и как на Гран-при Майами, – то сможем провести хорошую гонку», – рассказал Норрис.

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