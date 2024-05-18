Ландо Норрис: «Только глупец мог сомневаться в способности Ферстаппена и «Ред Булл» отыграться в квалификации»

Теги Макларен Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Ландо Норрис Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Поул Ферстаппена в Имоле не стал сюрпризом для Норриса.

Пилот «Макларена» отметил, что несмотря на трудности, с которыми команда «Ред Булл» столкнулась на свободных заездах, он был уверен, что Макс Ферстаппен сможет отыграться в квалификации к Гран-при Эмилии-Романьи.

«Я знаю, что Макс проводит далеко не самый гладкий свой уик-энд, но мне кажется, что только глупец мог сомневаться в способности Макса и «Ред Булл» отыграться в квалификации.

Я знал, что он вернется. И расстроен тем, что не сумел обойти его в квалификации. Но мы действительно близки к «Ред Булл» и как команда можем быть довольны. Мы все выступили хорошо. Если мы продолжим демонстрировать хороший гоночный темп – как вчера и как на Гран-при Майами, – то сможем провести хорошую гонку», – рассказал Норрис.

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