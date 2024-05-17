Аяо Комацу о Бермэне: «Если он продолжит так же выступать, то, конечно, это будет сложно игнорировать»

В «Хаасе» допускают приход Оливера Бермэна в 2025-м.

Руководитель «Хааса» оценил выступление в первой практике Гран-при Эмилии-Романьи, где британец стал 15-м, в то время как Нико Хюлькенберг оказался последним.

«У нас была вполне стандартная для первой практики программа. Два комплекта шин, два отрезка с низким уровнем загрузки топлива. Первый отрезок – для ознакомления с трассой, понимания болида. Второй на мягкой резине – для симуляции квалификационных кругов. Последний отрезок проводится при высокой загрузке топлива с отслеживанием износа шин.

Опять же, он [Бермэн] в очередной раз очень, очень хорошо поработал. Он очень спокоен и понимает, что от него требуется в каждой сессии, на каждом отрезке и круге. Он также способен очень быстро усваивать [любую] информацию, независимо оттого, исходит ли она от него самого, от прошлого круга или инженера. Так что опять же, я не могу винить его в сегодняшнем результате», – заявил Комацу.

Кроме того, японец высказался о шансах Оливера занять место одного из основных пилотов « » в 2025-м:

«Мы еще не вникали в детали. Но на первый взгляд, мы не можем винить его в сегодняшнем итоге. В прошлом году мы так же дали ему проехать в двух сессиях. Так что если он продолжит так же выступать, то, конечно, это будет сложно игнорировать».

Гран-при Эмилии-Романьи-2024. 1-я практика. Леклер – 1-й, Расселл – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 5-й