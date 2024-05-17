Фернандо Алонсо: «В квалификации возникнут проблемы с трафиком»
Алонсо ожидает сложностей с трафиком в квалификации в Имоле.
Пилот «Астон Мартин» рассказал о потенциальной проблеме в квалификации к Гран-при Эмилии-Романьи.
«Здорово вернуться к более традиционному пятничному формату после пары недель со спринтами. Они [пятничные практики] позволили нам проехать множество кругов, чтобы оценить новинки, которые мы привезли на этот Гран-при.
Мы собрали много данных и теперь ночью будем анализировать эффект от обновлений. Говоря о завтрашнем дне, мы знаем, что в квалификации возникнут проблемы с трафиком, так что нужно будет найти свободное пространство на трассе и выжать максимум, чтобы подойти к гонке в воскресенье хорошо подготовленными», – отметил Алонсо.
Гран-при Эмилии-Романьи-2024. 2-я практика. Леклер – 1-й, Пиастри – 2-й, Цунода – 3-й, Ферстаппен – 7-й