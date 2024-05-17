Фернандо Алонсо: «В квалификации возникнут проблемы с трафиком»

Теги Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Алонсо ожидает сложностей с трафиком в квалификации в Имоле.

Пилот «Астон Мартин» рассказал о потенциальной проблеме в квалификации к Гран-при Эмилии-Романьи.

«Здорово вернуться к более традиционному пятничному формату после пары недель со спринтами. Они [пятничные практики] позволили нам проехать множество кругов, чтобы оценить новинки, которые мы привезли на этот Гран-при.

Мы собрали много данных и теперь ночью будем анализировать эффект от обновлений. Говоря о завтрашнем дне, мы знаем, что в квалификации возникнут проблемы с трафиком, так что нужно будет найти свободное пространство на трассе и выжать максимум, чтобы подойти к гонке в воскресенье хорошо подготовленными», – отметил Алонсо.  

 Гран-при Эмилии-Романьи-2024. 2-я практика. Леклер – 1-й, Пиастри – 2-й, Цунода – 3-й, Ферстаппен – 7-й

1 комментарий
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не может быть, никогда такого не было, особенно в последней попытке обычно свободно
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