Ландо Норрис: «Мы достаточно быстры. Сомневаюсь, что нам нужно сильно менять настройки болида»

Теги Макларен Формула-1 Ландо Норрис Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Норрис остался доволен пятничными практиками перед этапом в Имоле.

Пилот «Макларена» отметил, что по итогам двух тренировочных сессий команде нужно совсем немного доработать настройки машины.

«В перерыве между первой и второй практикой мы сделали действительно неплохой шаг вперед. И как только у нас появилось чувство комфорта, на трассе дела тоже пошли хорошо. Думаю, у нас очень неплохие позиции.

Как кажется, мы достаточно быстры. Мне не удалось собрать быстрый круг, но я думаю, что наши позиции довольно неплохи. Сомневаюсь, что нам нужно сильно менять настройки болида – просто пара небольших поправок, чтобы собрать картину воедино», – рассказал Норрис.

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