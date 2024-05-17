Ландо Норрис: «Мы достаточно быстры. Сомневаюсь, что нам нужно сильно менять настройки болида»
Норрис остался доволен пятничными практиками перед этапом в Имоле.
Пилот «Макларена» отметил, что по итогам двух тренировочных сессий команде нужно совсем немного доработать настройки машины.
«В перерыве между первой и второй практикой мы сделали действительно неплохой шаг вперед. И как только у нас появилось чувство комфорта, на трассе дела тоже пошли хорошо. Думаю, у нас очень неплохие позиции.
Как кажется, мы достаточно быстры. Мне не удалось собрать быстрый круг, но я думаю, что наши позиции довольно неплохи. Сомневаюсь, что нам нужно сильно менять настройки болида – просто пара небольших поправок, чтобы собрать картину воедино», – рассказал Норрис.
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