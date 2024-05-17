Шарль Леклер: «Нужно сохранять трезвую голову, потому что завтра условия на трассе сильно изменятся»

Леклер опасается, что в Имоле изменятся условия на трассе.

Пилот « » доволен масштабным пакетом обновлений, который Скудерия привезла в Имолу, однако не спешит делать выводы об истинном темпе SF-24.

«Пока что все идет вполне гладко. Машина, по ощущениям, работает хорошо. Новинки работают так, как ожидалось, – это хороший шаг вперед.

День прошел как надо. Здорово выступать на домашнем этапе. Местная гонка всегда ощущается по-особенному для «Феррари». Для нас многое значит большая поддержка, которую мы встречаем, проезжая по трассе.

Будет здорово, если уик-энд продолжит складываться в этом же направлении. Однако завтра условия серьезно изменятся. Ветер полностью изменит направление, что серьезно повлияет на все болиды. Мы должны справиться с этими изменениями лучше остальных.

Нужно сохранять трезвую голову, потому что, как я сказал, завтра условия на трассе сильно изменятся. Позиция на старте [в Имоле] означает буквально все, так что квалификация будет играть суперважную роль – важно хорошо ее провести.

Так что впереди еще много работы. Мы отдадим все силы, чтобы завтра провести великолепную квалификацию», – сказал Леклер.

Гран-при Эмилии-Романьи-2024. 2-я практика. Леклер – 1-й, Пиастри – 2-й, Цунода – 3-й, Ферстаппен – 7-й