Макс Ферстаппен: «У нас все очень плохо с темпом – в том числе на длинной дистанции»

Ферстаппен остался недоволен работой болида.

Пилот «Ред Булл» подвел итоги пятничных свободных заездов перед -Романьи, отметив, что на данный момент команде не удалось подобрать подходящий вариант настроек машины:

«Трудный день. Было очень сложно подобрать нормальный баланс машины. Я просто не чувствовал себя комфортно за рулем болида, его сильно болтало по трассе. Потерять контроль над машиной было очень просто. Так что нам надо будет разобраться с парой вещей, потому что сегодня все было очень плохо.

Я не чувствовал себя комфортно. У нас все было очень плохо в том числе с темпом на длинной дистанции. Так что да, нам определенно нужно улучшить пару вещей, если завтра мы вообще хотим быть конкурентоспособными».

Еще одним неприятным моментом стал инцидент во второй практике, когда чуть не врезался в Льюиса Хэмилтона, который замедлился на одном из участков трассы. При этом Льюис сразу упрекнул своего гоночного инженера в том, что тот не предупредил его о приближении более быстрой машины. Ферстаппен же отнесся к случившемуся более или менее спокойно:

«Такие вещи происходят не впервые. Конечно, ты стараешься сохранять спокойствие, но потом это происходит вновь. При этом я бы не хотел слишком много об этом говорить, потому что проблема точно не в этом. Сегодня нам сильно не хватало скорости – вот, что нам нужно исправлять».

Также Ферстаппен оценил шансы « » все-таки исправить сложившуюся ситуацию:

«Полагаю, что хуже, чем сегодня, быть уже все равно не может? Мы изучим некоторые вещи, которые могли бы улучшить, но также нужно говорить и о том, что другие команды сделали шаг вперед. Мы же просто провели плохой день».

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