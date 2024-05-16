Шарль Леклер: «Визуально болид «Феррари» сильно изменился, но я бы избегал завышенных ожиданий»

высказался об обновленном болиде «Феррари».

На Гран-при Эмилии- в Имоле «Феррари» привезла сильно доработанную версию своей машины. Работа над данными обновлениями велась с начала сезона.

В «Феррари» также провели два съемочных дня, чтобы получить первые данные о работе обновленной машины.

«Мы провели съемочный день, но главным образом он быль организован именно для съемок. Так что на данный момент у нас на руках нет актуальных данных. Я знаю, что визуально машина довольно сильно изменилась, но я бы с осторожностью воспринимал эти визуальные перемены в контексте того, чтобы сильно не увлекаться и избегать завышенных ожиданий.

Нам это на пользу точно не пойдет. Мы действительно считаем, что обновления позволят нам сделать шаг в правильном направлении, но это еще требует подтверждения. Я уверен, что мы сделали шаг вперед, но вот насколько он большой – это нам только предстоит выяснить.

При этом я не думаю, что о возможностях обновленной машины стоит судить по одному Гран-при. На то, чтобы понять, работает ли пакет обновлений в соответствии с ожиданиями, нам потребуется всего несколько кругов. Но затем нам нужно будет посмотреть на работу болида на других трассах, с другими характеристиками. И вот тогда мы поймем, чего ждать от оставшейся части сезона.

Цель обновлений – просто стремление улучшить работу болида. Сделать его лучше во всех отношениях. Главная цель была в этом. Пока прогресс и то, что данные обновления должны улучшить работу болида, мы могли оценить главным образом в работе на симуляторе. Теперь нам предстоит выяснить, сможет ли команда в реальности добиться тех же успехов, что и на симуляторе – лично я надеюсь, что так и будет», – рассказал Леклер.

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