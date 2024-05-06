Шарль Леклер: «Думал, что мы все столкнемся на старте»

Леклер поделился эмоциями после подиума в Майами.

Пилот « » финишировал третьим на Гран-при Майами и рассказал об опасном эпизоде в первом повороте.

«На старте была очень трудная ситуация. Чеко [ ] находился на внутренней траектории от меня. Я не очень здорово сорвался с места, у меня сразу же была пробуксовка.

Я увидел Чеко справа, но сцепления было очень мало, поэтому он заблокировал колеса. Я подумал, что мы все столкнемся, но, к счастью для всех, мы все выбрались из первого поворота.

Затем надо было сосредоточиться на своей гонке. Опять же, сегодня немного не хватало темпа. Мы сделали все возможное, однако момент с выездом машины безопасности был не идеальным для нас, и мы оказались на более старых шинах. Но все вышло довольно хорошо, и третья позиция – лучший результат, которого мы могли достичь. Так что мы довольны», – отметил Леклер.

Гран-при Майами-2024. Норрис выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й

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