Шарль Леклер: «Думал, что мы все столкнемся на старте»

Теги Феррари Формула-1 Серхио Перес Шарль Леклер Гран-при Майами Авто

Леклер поделился эмоциями после подиума в Майами.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер финишировал третьим на Гран-при Майами и рассказал об опасном эпизоде в первом повороте.

«На старте была очень трудная ситуация. Чеко [Перес] находился на внутренней траектории от меня. Я не очень здорово сорвался с места, у меня сразу же была пробуксовка.

Я увидел Чеко справа, но сцепления было очень мало, поэтому он заблокировал колеса. Я подумал, что мы все столкнемся, но, к счастью для всех, мы все выбрались из первого поворота.

Затем надо было сосредоточиться на своей гонке. Опять же, сегодня немного не хватало темпа. Мы сделали все возможное, однако момент с выездом машины безопасности был не идеальным для нас, и мы оказались на более старых шинах. Но все вышло довольно хорошо, и третья позиция – лучший результат, которого мы могли достичь. Так что мы довольны», – отметил Леклер.

Гран-при Майами-2024. Норрис выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й

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5 комментариев
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Ответ Fedor1012
Если бы по-быстрей стартанул, то мог бы удержаться в секунде от Макса до 2 круга для ДРС. Там-то мог и побороться с ним на равных, тем более что во второй половине гонке на более старом Харде ты поддерживал темп Ферстаппена.
А мог и отправиться с Пересом в стену. Тут как посмотреть
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Если бы по-быстрей стартанул, то мог бы удержаться в секунде от Макса до 2 круга для ДРС. Там-то мог и побороться с ним на равных, тем более что во второй половине гонке на более старом Харде ты поддерживал темп Ферстаппена.
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Ответ Hans_Zimmer
А мог и отправиться с Пересом в стену. Тут как посмотреть
Это чудо что не улетел вместо с мексиканцем) Но факт есть факт: Сегодня у Феррари был темп сопоставимый с Ред Булл.
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Ответ Fedor1012
Это чудо что не улетел вместо с мексиканцем) Но факт есть факт: Сегодня у Феррари был темп сопоставимый с Ред Булл.
Не было этого темпа , даже маки немного быстрее были (вначале Леклер в чистую проигрывал в темпе ), повезло еще , что Пиастри облажался , так-то тоже хорошую гонку провел .
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Ответ Павел Зюзин
Не было этого темпа , даже маки немного быстрее были (вначале Леклер в чистую проигрывал в темпе ), повезло еще , что Пиастри облажался , так-то тоже хорошую гонку провел .
Тогда возникает вопрос почему Макс на свежем Харде не стал уезжать на 5+ секунд от монегаска. Но Феррари надо ориентироваться сейчас на РБ, а не на Макларен, так как они сейчас занимают первую строчку в КК в три раза опережая маков.
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