Кристиан Хорнер: «Этот сезон Перес начал с совсем другим настроем»

Теги Гран-при Китая Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Хорнер похвалил пилотов «Ред Булл» за выступление в квалификации.

Макс Ферстаппен сумел выиграть квалификацию к Гран-при Китая, а Серхио Перес показал второе время.

«Действительно хорошая для нас суббота. Сначала мы выиграли утренний спринт, а затем в квалификации Макс забрал поул, а Чеко также будет стартовать с первого ряда.

В первом сегменте состояние трассы стремительно улучшалось и нам немного повезло с тем, что соперники нас не «отрезали» [Перес мог не выйти из первого сегмента].

Чеко сейчас отлично справляется со своей работой. Это сезон он начал с совсем другим настроем. Он расслаблен, он демонстрирует отличный пилотаж и его уверенность в себе продолжает расти. Он не фокусируется на своем напарнике, его подход стал совсем другим», – рассказал Хорнер.

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4 комментария
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Ответ RusSt
Вот уж точно совсем с другим настроем В том году хотя бы пару раз обогнал Макса за 5 гонок в этом даже не пытается
"Он не фокусируется на своем напарнике, его подход стал совсем другим"
- а разве не понятно, что это означает "Чеко наконец-то понял свое место второго пилота в команде"?
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Вот уж точно совсем с другим настроем
В том году хотя бы пару раз обогнал Макса за 5 гонок в этом даже не пытается
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Только не продлевайте его до конца сезона, так сказать пусть в тонусе будет
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