Кристиан Хорнер: «Этот сезон Перес начал с совсем другим настроем»

Хорнер похвалил пилотов «Ред Булл» за выступление в квалификации.

сумел выиграть квалификацию к , а показал второе время.

«Действительно хорошая для нас суббота. Сначала мы выиграли утренний спринт, а затем в квалификации Макс забрал поул, а Чеко также будет стартовать с первого ряда.

В первом сегменте состояние трассы стремительно улучшалось и нам немного повезло с тем, что соперники нас не «отрезали» [Перес мог не выйти из первого сегмента].

Чеко сейчас отлично справляется со своей работой. Это сезон он начал с совсем другим настроем. Он расслаблен, он демонстрирует отличный пилотаж и его уверенность в себе продолжает расти. Он не фокусируется на своем напарнике, его подход стал совсем другим», – рассказал .

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