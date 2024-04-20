Кристиан Хорнер: «Этот сезон Перес начал с совсем другим настроем»
Хорнер похвалил пилотов «Ред Булл» за выступление в квалификации.
Макс Ферстаппен сумел выиграть квалификацию к Гран-при Китая, а Серхио Перес показал второе время.
«Действительно хорошая для нас суббота. Сначала мы выиграли утренний спринт, а затем в квалификации Макс забрал поул, а Чеко также будет стартовать с первого ряда.
В первом сегменте состояние трассы стремительно улучшалось и нам немного повезло с тем, что соперники нас не «отрезали» [Перес мог не выйти из первого сегмента].
Чеко сейчас отлично справляется со своей работой. Это сезон он начал с совсем другим настроем. Он расслаблен, он демонстрирует отличный пилотаж и его уверенность в себе продолжает расти. Он не фокусируется на своем напарнике, его подход стал совсем другим», – рассказал Хорнер.
У «Ред Булл» – 100-й поул в истории, Алонсо выступил с мастер-классом для «Феррари»
- а разве не понятно, что это означает "Чеко наконец-то понял свое место второго пилота в команде"?
В том году хотя бы пару раз обогнал Макса за 5 гонок в этом даже не пытается