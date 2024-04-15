«Астон Мартин» останется в «Ф-1» до 2030 года

Теги Фернандо Алонсо бизнес Формула-1 Астон Мартин Лоренс Стролл Авто

«Астон Мартин» продолжит поддерживать одноименную команду «Формулы-1» в обозримом будущем.

Британский автопроизводитель, являющийся титульным спонсором команды «Астон Мартин», принял решение остаться в чемпионате как минимум до 2030 года.

На днях было объявлено о продлении контракта с двукратным чемпионом «Ф-1» Фернандо Алонсо по меньшей мере до конца сезона-2026.

Кроме того, по информации The Times, компания приобрела долю в гоночном коллективе стоимостью около 20 миллионов фунтов (примерно 25 миллионов долларов). Владельцем команды «Ф-1» является канадский бизнесмен Лоренс Стролл, ему же принадлежит часть автопроизводителя «Астон Мартин».

Педро де ла Роса: «У Алонсо были другие варианты, Фернандо остался в «Астон Мартин» не просто так»

Теперь Алонсо будет гонять в «Ф-1» до 45 лет (а думает вообще о 50!) Это еще 190 Гран-при?

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий