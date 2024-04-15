«Астон Мартин» останется в «Ф-1» до 2030 года

«Астон Мартин» продолжит поддерживать одноименную команду «Формулы-1» в обозримом будущем.

Британский автопроизводитель, являющийся титульным спонсором команды «Астон Мартин», принял решение остаться в чемпионате как минимум до 2030 года.

На днях было объявлено о продлении контракта с двукратным чемпионом «Ф-1» по меньшей мере до конца сезона-2026.

Кроме того, по информации The Times, компания приобрела долю в гоночном коллективе стоимостью около 20 миллионов фунтов (примерно 25 миллионов долларов). Владельцем команды «Ф-1» является канадский бизнесмен Лоренс Стролл, ему же принадлежит часть автопроизводителя «Астон Мартин».

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