Серхио Перес: «Третья практика будет насыщенной – нужно потренироваться на длинной дистанции, а потом подготовиться к квалификации»

Перес подвел итоги пятничных практик перед Гран-при Японии.

Пилот « » выразил сожаление, что из-за погодных условий команда почти не могла работать на трассе во второй сессии. Но в целом Перес отметил, что остался доволен работой базовой версии настроек болида.

«К сожалению, пятница получилась не слишком насыщенной, но мы, вероятно, выжали максимум из сложившейся ситуации. Мы ожидали, что вторая практика пройдет лучше – но, к сожалению, дождь не позволил нам продолжать, и данные были собраны в ограниченном объеме.

Тем не менее, как мне кажется, при начале работы утром мы подобрали хороший вариант базовых настроек. Теперь нужно лишь немного доработать их и подправить баланс – и тогда, надеюсь, мы окажемся на неплохих позициях.

Ко второй практике мы внесли в настройки несколько поправок, но по очевидным причинам не смогли проверить их работу. При этом мы с другими командами находимся в равных условиях.

Третья практика завтра будет очень насыщенной, нужно сначала потренироваться на длинной дистанции, а потом подготовиться к квалификации. Но мы уверены в своих силах, а машина работает хорошо», – рассказал .

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