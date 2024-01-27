Физикелла работает консультантом в проекте Гран-при Занзибара

Теги Джанкарло Физикелла трассы Формула-1 Авто

Физикелла участвует в проекте Гран-при Занзибара.

Бывший пилот «Формулы-1» был приглашен организаторами в качестве консультанта для создания нового автодрома на побережье Танзании. Стоимость проекта оценивается в €500 млн.

Ожидается, что процесс строительства трассы и всех необходимых объектов инфраструктуры начнется в самое ближайшее время. Окончание строительства планируется к концу 2027 года.

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1 комментарий
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Раньше я бы сказал, что точно не получится и махнул бы рукой.

Теперь я надеюсь что получится, т.к. это в кои-то веки потенциально новый гран-при НЕ на УЛИЧНОЙ трассе, а на нормальном автодроме.
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