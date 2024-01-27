Физикелла работает консультантом в проекте Гран-при Занзибара
Физикелла участвует в проекте Гран-при Занзибара.
Бывший пилот «Формулы-1» был приглашен организаторами в качестве консультанта для создания нового автодрома на побережье Танзании. Стоимость проекта оценивается в €500 млн.
Ожидается, что процесс строительства трассы и всех необходимых объектов инфраструктуры начнется в самое ближайшее время. Окончание строительства планируется к концу 2027 года.
Мадрид перехватил Гран-при Испании у Барселоны! Победа столицы над мятежным регионом или экономика?
Теперь я надеюсь что получится, т.к. это в кои-то веки потенциально новый гран-при НЕ на УЛИЧНОЙ трассе, а на нормальном автодроме.