Физикелла работает консультантом в проекте Гран-при Занзибара

Физикелла участвует в проекте Гран-при Занзибара.

Бывший пилот «Формулы-1» был приглашен организаторами в качестве консультанта для создания нового автодрома на побережье Танзании. Стоимость проекта оценивается в €500 млн.

Ожидается, что процесс строительства трассы и всех необходимых объектов инфраструктуры начнется в самое ближайшее время. Окончание строительства планируется к концу 2027 года.

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