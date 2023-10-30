Гельмут Марко об аварии Переса: «Это был гоночный инцидент. Нельзя винить в нем Чеко»

Теги Авто

Марко выступил в защиту Переса после аварии на первом круге Гран-при Мехико.

Советник «Ред Булл», оценивая ситуацию, заявил, что считает случившееся обычным гоночным инцидентом.

По словам Марко, у команды нет никаких претензий к Пересу, который стремился выйти в лидеры домашнего Гран-при:

«Это был гоночный инцидент, такое случается. Перес увидел возможность. Он находился на внешней траектории относительно Леклера и просто хотел успеть проскочить внутрь. Это гоночный инцидент. Нельзя винить в нем Чеко. Досадно лишь, что в итоге мы потеряли 19 очков относительно Хэмилтона».

Марко также в очередной раз опроверг предположения, что «Ред Булл» может расстаться с Пересом в 2024 году в случае неудовлетворительных результатов в этом сезоне:

«Сколько еще раз мне нужно это повторять? У Чеко есть контракт на сезон-2024 и он будет выполнен. Чеко проводил потрясающий уик-энд вплоть до инцидента в первом повороте гонки, и я убежден, что он бы попал на подиум (если бы не столкновение)», – рассказал Марко.

Что случилось на Гран-при Мексики: Перес устроил завал на старте и убил гонку Леклера, мегапрорыв Хэмилтона на подиум по траве

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lordk
Гоночный инцидент в котором нельзя винить Переса? В менее очевидной ситуации Хэмилтон после просмотра повтора сказал, что это на 100% его вина
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KMR
Когда Квят творил подобную дичь он думал иначе
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KMR
Ответ Volodya_A
Откуда вы знаете что он думал
Я видел,что он сделал)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Великий Алонсо
Вот и старый прогнулся. Тьфу.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dw4xbhdgb8
Удивительно, что все руководство рб поддержало Чеко, а не стало его топить дальше. Молодцы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антоша
Кто ты и что ты сделал с настоящим Марко?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл Конопельченко
Как всегда двойные стандарты для «одаренных»
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Volodya_A
Ответ KMR
Когда Квят творил подобную дичь он думал иначе
Откуда вы знаете что он думал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Scorpio
Ответ Lordk
Гоночный инцидент в котором нельзя винить Переса? В менее очевидной ситуации Хэмилтон после просмотра повтора сказал, что это на 100% его вина
100%
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий