Гельмут Марко об аварии Переса: «Это был гоночный инцидент. Нельзя винить в нем Чеко»

Марко выступил в защиту Переса после аварии на первом круге Гран-при Мехико.

Советник «Ред Булл», оценивая ситуацию, заявил, что считает случившееся обычным гоночным инцидентом.

По словам Марко, у команды нет никаких претензий к Пересу, который стремился выйти в лидеры домашнего Гран-при:

«Это был гоночный инцидент, такое случается. Перес увидел возможность. Он находился на внешней траектории относительно Леклера и просто хотел успеть проскочить внутрь. Это гоночный инцидент. Нельзя винить в нем Чеко. Досадно лишь, что в итоге мы потеряли 19 очков относительно Хэмилтона».

Марко также в очередной раз опроверг предположения, что «Ред Булл» может расстаться с Пересом в 2024 году в случае неудовлетворительных результатов в этом сезоне:

«Сколько еще раз мне нужно это повторять? У Чеко есть контракт на сезон-2024 и он будет выполнен. Чеко проводил потрясающий уик-энд вплоть до инцидента в первом повороте гонки, и я убежден, что он бы попал на подиум (если бы не столкновение)», – рассказал Марко.

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