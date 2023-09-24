Ландо Норрис о ситуации с Пересом во время VSC: «Я кричал. Довольно много ругался – но я просто запутался»

Ландо Норриса сбила с толку ситуация с Серхио Пересом в Японии.

После контакта пилота « » и пилота «Хааса» Кевина Магнуссена ввели режим виртуальной машины безопасности (VSC). Во время него Норрис оказался позади мексиканца, который ехал довольно медленно – при этом гонщик « » был не уверен, может ли обогнать Переса.

спросили, что тогда произошло.

«Без понятия. Не знаю. Ну, то есть у него, должно быть, была проблема. Верно? Но дело в том, что нельзя обгонять во время VSC. И очевидно, что у парня проблема, а я не знал, что происходит. Не знал, есть ли у него проблема или он просто оттормаживает меня. Я не знал и не мог рискнуть, просто обогнав его.

Он ехал так медленно, а затем, когда мы получили новость о завершении VSC, он словно поехал на первой передаче. Я был на внешней траектории, потому что он двигался очень медленно, а потом едва не врезался в меня. Так что, честно, я без понятия [что это было].

Под шлемом я кричал. Довольно много ругался – но я просто запутался. Я не знал, что делать. Я терял время относительно Макса [Ферстаппена], парни из «Феррари» были позади меня, думаю, в 1,4 секунды – и это после отрыва, по-моему, в 12-13 секунд. То есть я потерял 10 секунд. И я просто не знал, что мог тогда сделать.

Если у него [Переса] проблема, то он должен остановиться и дать понять, что у него неполадки. Но он этого не сделал. Поэтому я не мог рискнуть и обогнать его во время VSC, так что без понятия.

Может быть, в следующий раз я спрошу, что разрешено делать. Но думаю, я правильно поступил, так что все в порядке», – поделился Норрис.

Гран-при Японии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й