Гельмут Марко о возвращении Албона: «У Алекса был шанс в «Ред Булл»

Теги Ред Булл Уильямс Формула-1 Гельмут Марко Макс Ферстаппен Александр Албон Авто

Гельмут Марко сообщил, что Алекс Албон не вернется в «Ред Булл».

Советник «Ред Булл» заявил, что пилот «Уильямса» уже имел возможность выступать в паре с Максом Ферстаппеном.

«Жизнь напарника Макса очень трудна и сложна. У Албона уже был свой шанс.

С тех пор он добился выдающегося прогресса, но в данный момент ни один гонщик не находится на уровне Макса», – сказал Марко в интервью Viaplay.

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