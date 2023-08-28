Гельмут Марко о возвращении Албона: «У Алекса был шанс в «Ред Булл»

Гельмут Марко сообщил, что Алекс Албон не вернется в «Ред Булл».

Советник « » заявил, что пилот « » уже имел возможность выступать в паре с .

«Жизнь напарника Макса очень трудна и сложна. У Албона уже был свой шанс.

С тех пор он добился выдающегося прогресса, но в данный момент ни один гонщик не находится на уровне Макса», – сказал в интервью Viaplay.

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