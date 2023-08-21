Гельмут Марко: «В начале сезона-2022 наша машина страдала от сильной недостаточной поворачиваемости»

Теги Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко опроверг предположения, что болид 2023 года дорабатывался в первую очередь в соответствии с предпочтениями Макса Ферстаппена.

В начале сезона Серхио Перес почти не уступал Ферстаппену и выиграл две гонки из четырех. Однако по мере того, как машина улучшалась по ходу сезона, она все больше начинала подходить предпочтениям Ферстаппена.

«Нет, это неправда. В начале сезона-2022 наша машина страдала от сильной недостаточной поворачиваемости. Причиной этого было наличие лишнего веса в болиде. Вы не будете успешны с точки зрения темпа на длинной дистанции, если ваша машина весит больше нормы. И по мере того, как машина становилась все легче, она все сильнее смещалась в сторону нейтрального баланса – или в сторону избыточной поворачиваемости.

Думаю, успех нашей команды во многом объясняется тем, что в течение многих лет она почти не меняется. Так что залог успеха – это преемственность, стабильность во всей организации и гибкость при принятии решений», – рассказал Марко.

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