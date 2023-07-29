Ферстаппен выиграл 5 из 9 спринтов в истории «Формулы-1»
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал очередную победу в спринте.
Ферстаппен оказался быстрейшим по итогам мини-гонки на Гран-при Бельгии. Успех стал пятым для двукратного чемпиона «Формулы-1» в девяти спринтах в 2021-2023 годах.
Две победы на счету пилота «Альфа Ромео» Валттери Боттаса (спринты выиграны за «Мерседес»), по одной одержали Джордж Расселл («Мерседес») и Серхио Перес («Ред Булл»).
Гран-при Бельгии-2023. Ферстаппен выиграл спринт, Пиастри – 2-й, Гасли – 3-й
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram
2 комментария