Ферстаппен выиграл 5 из 9 спринтов в истории «Формулы-1»

Гонщик «Ред Булл» одержал очередную победу в спринте.

Ферстаппен оказался быстрейшим по итогам мини-гонки на Гран-при Бельгии. Успех стал пятым для двукратного чемпиона «Формулы-1» в девяти спринтах в 2021-2023 годах.

Две победы на счету пилота « » (спринты выиграны за «Мерседес»), по одной одержали Джордж Расселл (« ») и Серхио Перес (« »).

Гран-при Бельгии-2023. Ферстаппен выиграл спринт, Пиастри – 2-й, Гасли – 3-й

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