Ферстаппен выиграл 5 из 9 спринтов в истории «Формулы-1»

Теги Гран-при Бельгии Ред Булл Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Макс Ферстаппен Джордж Расселл Альфа Ромео Авто

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал очередную победу в спринте.

Ферстаппен оказался быстрейшим по итогам мини-гонки на Гран-при Бельгии. Успех стал пятым для двукратного чемпиона «Формулы-1» в девяти спринтах в 2021-2023 годах.

Две победы на счету пилота «Альфа Ромео» Валттери Боттаса (спринты выиграны за «Мерседес»), по одной одержали Джордж Расселл («Мерседес») и Серхио Перес («Ред Булл»).

Гран-при Бельгии-2023. Ферстаппен выиграл спринт, Пиастри – 2-й, Гасли – 3-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
WINWOLF
Только две команды выигрывают спринты, но забавно, что сэр ни разу еще)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Макеев
настоящий норвежец!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий