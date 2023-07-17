Серхио Перес о возможном Гран-при Мадрида: «Было бы здорово добавить побольше городских трасс в календарь «Ф-1»

Пилот « » был бы рад видеть больше городских трасс в календаре «Формулы-1».

Перес недавно выступил за «Ред Булл» на демонстрационных заездах в Мадриде и остался доволен мероприятием.

В то же время власти Мадрида ведут переговоры с «Формулой-1» об организации Гран-при – ожидается, что с 2026 или 2027 года будет проходить на полугородской трассе в Мадриде вместо трассы в Барселоне.

«Я был бы рад погоняться в Мадриде, хотя не сомневаюсь, что самым счастливым человеком (в случае организации Гран-при) будет мой тренер Хави Мартос. Ему очень нравится Мадрид, да и нам всем тоже.

Я считаю трассы городского типа действительно особенными, было бы здорово добавить побольше таких трасс в календарь «Ф-1». На них всегда царит особенная атмосфера, особенно в таких городах, как Мадрид.

И да, я действительно хорошо выступал на городских трассах. Думаю, в такой уик-энд важна уверенность в себе на трассе, чтобы показать хороший результат», – рассказал Перес.

Сколько зарабатывают команды «Ф-1»? А на что тратят? Чемпион – не самый богатый?