Серхио Перес о возможном Гран-при Мадрида: «Было бы здорово добавить побольше городских трасс в календарь «Ф-1»

Теги Гран-при Испании Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Авто

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес был бы рад видеть больше городских трасс в календаре «Формулы-1».

Перес недавно выступил за «Ред Булл» на демонстрационных заездах в Мадриде и остался доволен мероприятием.

В то же время власти Мадрида ведут переговоры с «Формулой-1» об организации Гран-при – ожидается, что Гран-при Испании с 2026 или 2027 года будет проходить на полугородской трассе в Мадриде вместо трассы в Барселоне.

«Я был бы рад погоняться в Мадриде, хотя не сомневаюсь, что самым счастливым человеком (в случае организации Гран-при) будет мой тренер Хави Мартос. Ему очень нравится Мадрид, да и нам всем тоже.

Я считаю трассы городского типа действительно особенными, было бы здорово добавить побольше таких трасс в календарь «Ф-1». На них всегда царит особенная атмосфера, особенно в таких городах, как Мадрид.

И да, я действительно хорошо выступал на городских трассах. Думаю, в такой уик-энд важна уверенность в себе на трассе, чтобы показать хороший результат», – рассказал Перес.

Сколько зарабатывают команды «Ф-1»? А на что тратят? Чемпион – не самый богатый?

3 комментария

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KMR
Ответ Savardus
Да куда уж больше. Из 23 в этом году: Монако, Джидда, Баку, Майами, Сингапур, по сути своей - Австралия и Канада тоже. Это уже почти треть.
Лас Вегас же еще
+1
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+1
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Savardus
Да куда уж больше. Из 23 в этом году:
Монако, Джидда, Баку, Майами, Сингапур, по сути своей - Австралия и Канада тоже. Это уже почти треть.
0
0
0
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Кирилл Конопельченко
Так их и так 30%. Куда еще больше?
0
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