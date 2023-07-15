Чжоу Гуаньюй стал амбассадором Специальной Олимпиады: «Каждый заслуживает шанса блеснуть и раскрыть свой потенциал»

Теги Гран-при Великобритании Формула-1 Чжоу Гуаньюй Альфа Ромео Благотворительность Специальные Олимпийские игры дискриминация Авто

Пилота «Альфа Ромео» Чжоу Гуаньюя назначили глобальным амбассадором Специальной Олимпиады.

Специальная Олимпиада (Special Olympics) – организация, занимающаяся проведением спортивных мероприятий для лиц с ограниченными интеллектуальными возможностями. Является основным организатором Специальных Олимпийских игр, которые проходят каждые четыре года.

«Для меня большая честь стать глобальным амбассадором Специальной Олимпиады. Недавно я встретился с атлетами [на Гран-при Великобритании] и наблюдал за их соревнованиями. Узнать больше об их страсти к спорту и увидеть дружбу и тепло, которое они проявляют к соперникам на Специальных Олимпийских играх – вдохновляющий опыт.

Каждый заслуживает шанса блеснуть и раскрыть свой потенциал, и я счастлив стать частью такого прекрасного спортивного и инклюзивного движения», – заявил китайский гонщик.

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