Леклер собрал $385 000 для пострадавших от наводнения в Эмилии-Романьи на благотворительном аукционе
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер поблагодарил фанатов за помощь пострадавшим в Эмилии-Романьи.
В регионе погибли 14 человек из-за наводнения, 36 000 людей эвакуировали, Гран-при «Формулы-1» в Имоле, намеченный на 19-21 мая, отменили.
Леклер выставил на благотворительный аукцион шлем, комбинезон, перчатки и ботинки для домашнего Гран-при Монако. Шарлю удалось собрать 358 000 евро (около 385 000 долларов).
«Это невероятная сумма, и, уверен, она поможет многим людям. Спасибо вам огромное.
Также большое спасибо [аукциону Sotheby’s] за то, что так быстро все организовали», – заявил монегаск.
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