Леклер собрал $385 000 для пострадавших от наводнения в Эмилии-Романьи на благотворительном аукционе

Теги Феррари Формула-1 Шарль Леклер Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер поблагодарил фанатов за помощь пострадавшим в Эмилии-Романьи.

В регионе погибли 14 человек из-за наводнения, 36 000 людей эвакуировали, Гран-при «Формулы-1» в Имоле, намеченный на 19-21 мая, отменили.

Леклер выставил на благотворительный аукцион шлем, комбинезон, перчатки и ботинки для домашнего Гран-при Монако. Шарлю удалось собрать 358 000 евро (около 385 000 долларов).

«Это невероятная сумма, и, уверен, она поможет многим людям. Спасибо вам огромное.

Также большое спасибо [аукциону Sotheby’s] за то, что так быстро все организовали», – заявил монегаск.

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2 комментария

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Совесть Черданцева
В человеческих качествах я в Шарле не сомневался. Уважение
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Paninaro
Ну, что тут скажешь, молодец. Воспитанный, образованный, интеллигентный молодой человек. Не быдлан. Машину бы ему ещё хорошую.
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