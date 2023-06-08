Леклер собрал $385 000 для пострадавших от наводнения в Эмилии-Романьи на благотворительном аукционе

Гонщик « » поблагодарил фанатов за помощь пострадавшим в Эмилии-Романьи.

В регионе погибли 14 человек из-за наводнения, 36 000 людей эвакуировали, Гран-при «Формулы-1» в Имоле, намеченный на 19-21 мая, отменили.

Леклер выставил на благотворительный аукцион шлем, комбинезон, перчатки и ботинки для домашнего Гран-при Монако. Шарлю удалось собрать 358 000 евро (около 385 000 долларов).

«Это невероятная сумма, и, уверен, она поможет многим людям. Спасибо вам огромное.

Также большое спасибо [аукциону Sotheby’s] за то, что так быстро все организовали», – заявил монегаск.

Отмена гонки в «Ф-1»: затопило трек в Италии. Вместе с окрестными городами

Трофеи с отмененного Гран-при Эмилии-Романьи продали на благотворительном аукционе за более чем €250000