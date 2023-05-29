Серхио Перес: «Больше не могу себе позволить безрезультативную гонку, если хочу бороться в чемпионате»

Теги Гран-при Монако Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Авто

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвел итоги Гран-при Монако, признав, что провальный этап сильно сказался на его шансах побороться за чемпионат.

«Все что могло пойти не так – пошло не так. Очень трудная гонка. И я сильно опечален своим выступлением. Даже не из-за воскресной гонки, а из-за ошибки, которую допустил в субботу в квалификации. Я сразу понял, что в гонке мне придется дорого за нее заплатить.

Конечно же, я сильно разочарован. Я потерял 25 очков (относительно Ферстаппена) и разочарован этим. Но какая-то надежда у меня еще остается. Однако я больше не могу себе позволить безрезультативную гонку, если хочу бороться в чемпионате. Так что я надеюсь, что в Барселоне вернусь на привычный уровень», – рассказал Перес.

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2 комментария

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Димка Светлов
Борьба в чемпионате… все в облаках летает
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dw4xbhdgb8
Борьба уже окончена.
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