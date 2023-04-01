Карлос Сайнс: «Мы упустили шанс попасть в топ-3 из-за плохого прогревочного круга»

Пилот « » подвел итоги квалификации Гран-при Австралии, где стал пятым.

«Думаю, мы добились хорошего прогресса в том, как я чувствую болид. Мы довольно сильно изменили настройки после вчерашнего дня в попытке улучшить гоночный темп. Но в реальности изменения позволили мне почувствовать себя лучше еще и на быстром круге.

К сожалению, сегодня нам не удалось это показать, потому что я потерял пару десятых в первом секторе на последнем круге. Это стоило нам попадания в топ-3, что, возможно, зарядило бы меня и команду мотивацией. Но мы упустили шанс из-за плохого прогревочного круга. Мне сказали, что другие пилоты шли на быстрый круг. Некоторые действительно шли, некоторые – нет. Я охладил шины – и это многого мне стоило в первом повороте», – сказал Сайнс.

Карлоса также попросили подробнее рассказать об изменениях в SF-23, на что испанец ответил:

«Очевидно, я не могу вдаваться в детали. В этот уик-энд мы прибегнули к другому подходу, чтобы улучшить гоночный темп. Без понятия, удалось или нет, потому что настоящая проверка будет завтра. Мы точно изменили настройки – и надеюсь, что они оправдают себя».

Гран-при Австралии-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й