Серхио Перес: «Надеюсь, завтра мы с Максом окажемся впереди всех»

Пилот « » подвел итоги квалификации , где взял поул.

Напарник мексиканца стал 15-м: из-за проблем с мотором он не показал времени во втором сегменте.

«Макс был очень силен, так что, надеюсь, завтра мы оба окажемся впереди всех. Жаль, что так получилось. Знаете, проблемы с надежностью могут застать вас в любой момент», – сказал Перес.

Перес завоевал второй поул в карьере – снова в Саудовской Аравии