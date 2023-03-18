Серхио Перес: «Надеюсь, завтра мы с Максом окажемся впереди всех»
Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвел итоги квалификации Гран-при Саудовской Аравии, где взял поул.
Напарник мексиканца Макс Ферстаппен стал 15-м: из-за проблем с мотором он не показал времени во втором сегменте.
«Макс был очень силен, так что, надеюсь, завтра мы оба окажемся впереди всех. Жаль, что так получилось. Знаете, проблемы с надежностью могут застать вас в любой момент», – сказал Перес.
Перес завоевал второй поул в карьере – снова в Саудовской Аравии
7 комментариев