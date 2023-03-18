Серхио Перес: «Надеюсь, завтра мы с Максом окажемся впереди всех»

Теги Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Гран-при Саудовской Аравии Авто

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвел итоги квалификации Гран-при Саудовской Аравии, где взял поул.

Напарник мексиканца Макс Ферстаппен стал 15-м: из-за проблем с мотором он не показал времени во втором сегменте.

«Макс был очень силен, так что, надеюсь, завтра мы оба окажемся впереди всех. Жаль, что так получилось. Знаете, проблемы с надежностью могут застать вас в любой момент», – сказал Перес.

Перес завоевал второй поул в карьере – снова в Саудовской Аравии

7 комментариев

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Антон Якимцев
Ответ Jetter
Вообще не представляю, как можно пропустить завтра гонку. Такая трасса Крутая, два топа будут прорываться из второго десятка, за подиум будет дикая борьба как минимум между Алонсо, Расселом и Сайнсом. Это даже не учитывая того факта, что Чеко может проиграть старт и не создать отрыв.
Когда твой липовый кумирчик не чувствует связь с машиной можно и пропустить в принципе, но мы же знаем, что он в надежде всё равно глянет)
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Jetter
Ответ Антон Якимцев
Лукасик, ты завтра гонку смотришь не смотришь или не смотришь смотришь?
Вообще не представляю, как можно пропустить завтра гонку. Такая трасса Крутая, два топа будут прорываться из второго десятка, за подиум будет дикая борьба как минимум между Алонсо, Расселом и Сайнсом. Это даже не учитывая того факта, что Чеко может проиграть старт и не создать отрыв.
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Антон Якимцев
Лукасик, ты завтра гонку смотришь не смотришь или не смотришь смотришь?
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d-kniga
Чеко, удачи!! Я за тебя)
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Jetter
В прошлом году Перес должен был выигрывать Джидду, дико не повезло ему с пит-стопом за круг до пейс-Кара.
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うちはイタチ
...сказал Чеко и рассмеялся
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Luca di Montezemolo
Завтра наверное кто то будет тошнить , а кто то поатакует чуть чуть, потом вторику скажут фастер вен ю, и он мгновенно подвинется, а потом будет рассказывать сказки что борется за титул, хотя с таким космовозом можно и вторику дать выиграть разок .
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