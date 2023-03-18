Перес завоевал второй поул в карьере – снова в Саудовской Аравии

Гонщик «Ред Булл» стал быстрейшим в квалификации к Гран-при Саудовской Аравии.

Поул стал для мексиканца вторым в карьере. Ранее Перес заработал поул-позицию к прошлогодней гонке в Джидде.

При этом на счету Серхио четыре победы в «Формуле-1» – три в составе « » и одна – за « ».

Гран-при Саудовской Аравии-2023. Квалификация. Перес выиграл поул, Леклер – 2-й, Алонсо – 3-й, Ферстаппен – 15-й

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