Перес завоевал второй поул в карьере – снова в Саудовской Аравии
Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес стал быстрейшим в квалификации к Гран-при Саудовской Аравии.
Поул стал для мексиканца вторым в карьере. Ранее Перес заработал поул-позицию к прошлогодней гонке в Джидде.
При этом на счету Серхио четыре победы в «Формуле-1» – три в составе «Ред Булл» и одна – за «Рейсинг Пойнт».
Гран-при Саудовской Аравии-2023. Квалификация. Перес выиграл поул, Леклер – 2-й, Алонсо – 3-й, Ферстаппен – 15-й
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