Перес завоевал второй поул в карьере – снова в Саудовской Аравии

Теги Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Рейсинг Пойнт Гран-при Саудовской Аравии Авто

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес стал быстрейшим в квалификации к Гран-при Саудовской Аравии.

Поул стал для мексиканца вторым в карьере. Ранее Перес заработал поул-позицию к прошлогодней гонке в Джидде.

При этом на счету Серхио четыре победы в «Формуле-1» – три в составе «Ред Булл» и одна – за «Рейсинг Пойнт».

Гран-при Саудовской Аравии-2023. Квалификация. Перес выиграл поул, Леклер – 2-й, Алонсо – 3-й, Ферстаппен – 15-й

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10 комментариев

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yaki2104
Ответ Великий Алонсо
Пересу необязательно старт просыпать чтобы Алонсо его объехал. Не надо забывать, что Фернандо лучший в истории по стартам в том числе.
Легко быть дурачком)
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team spirit
Молодец,взял то,что и должен был взять
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Jetter
Ответ ALMANAC
На завтра прям мега возможность провести еще один Монако и Сингапур. Побыть временно лидером чемпионата
Так Макс вторым может приехать с лучшим кругом. Не факт, что Чеко лидером будет после гонки.
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d-kniga
Вперёд, Чеко!! ❤️
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ALMANAC
На завтра прям мега возможность провести еще один Монако и Сингапур. Побыть временно лидером чемпионата
+2
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+2
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Alex Sin
Ответ Великий Алонсо
Пересу необязательно старт просыпать чтобы Алонсо его объехал. Не надо забывать, что Фернандо лучший в истории по стартам в том числе.
Ну так я и говорю, надо хорошо стартовать и удержать позицию, хотя если Фернандо его пройдёт, гонка будет намного интереснее.
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Batt Monner
Короче у РБ лучшая машина, но без вклада Ферстаппена чемпионство не было бы гарантировано
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Великий Алонсо
Ответ Alex Sin
Главное старт не проспи, иначе дед объехать себя просто так не даст.
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sir_shir
Уже готовится заменить КР7 и стать сауди-брендом)
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Alex Sin
Главное старт не проспи, иначе дед объехать себя просто так не даст.
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-2
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