Серхио Перес о цели на Гран-при Саудовской Аравии: «Взять поул и выиграть гонку, разумеется»

Пилот « » поделился мнением о перспективах команды на предстоящий .

«Здесь все иначе. Износ шин должен быть не таким сильным, как был в Бахрейне, так что мы ждем, что «Феррари» на этой трассе будут очень сильны. Намного ближе будет и борьба « » и «Мерседеса».

В Бахрейне мы действительно здорово поработали с шинами. И некоторые команды адаптировались к нашему подходу. Но здесь будет совсем другая история. Здесь совсем другие требования к машинам.

Цель на Гран-при? Взять поул и выиграть гонку, разумеется. К тому же не стоит забывать, что нас ждет всего второй гоночный уик-энд сезона. Отрывы по-прежнему невелики. «Феррари» близко, я с нетерпением жду борьбу», – рассказал Перес.

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