Макс Ферстаппен не согласен, что «Ред Булл» стоит машины под него: «Не отвечу, какой у меня стиль пилотажа – я всегда адаптируюсь»

Теги Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Макс Ферстаппен отрицает, что «Ред Булл» создает болиды под его стиль пилотажа.

«Не считаю, что машина обязательно подходит именно моему стилю. Гонщик должен приспосабливаться, и так же я думал, когда присоединился к «Ред Булл», ведь у нас всегда была такая машина. У нее жесткая передняя ось, но я никогда не видел, чтобы болид с недостаточной поворачиваемостью был быстрым – в любой категории.

С моей точки зрения, нет ничего странного, если кажется, что команда выстраивается вокруг моего стиля пилотажа. Думаю, если спросить, какой у меня стиль пилотажа, я не отвечу, потому что я всегда адаптируюсь к той машине, в которой оказываюсь.

Порой приспосабливаться труднее, но адаптация – это главное. Каждый сезон и каждая трасса уникальны», – высказался двукратный чемпион «Формулы-1».

Как ранее отмечал советник «Ред Булл» Гельмут Марко, в 2023 году команде удалось подготовить болид, который позволит и Ферстаппену, и Серхио Пересу «пользоваться своими навыками в полной мере».

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2 комментария

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Анатолий Зубков
Дед Хельмут гораздо чаще режет правду-матку. Он же и говорил, что в прошлом году запилили болид, на котором сначала хорошо ехал Перец, потому что ему легче справляться с недостаточной поворачиваемостью, чем Апельсину. Потом подпилили под избыток, и Максим поехал, а Перец сдулся. То же самое сэр в прошлом году. Лишился самовоза и полгода искал баланс, сливая Расселлу. Все эти военные песни про адаптацию - фигня.
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TravenS
Отрицает очевидное, типичный тапок. Прошлый сезон всё показал, причём даже руководство рб об этом говорило
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