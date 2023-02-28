Макс Ферстаппен не согласен, что «Ред Булл» стоит машины под него: «Не отвечу, какой у меня стиль пилотажа – я всегда адаптируюсь»

отрицает, что « » создает болиды под его стиль пилотажа.

«Не считаю, что машина обязательно подходит именно моему стилю. Гонщик должен приспосабливаться, и так же я думал, когда присоединился к «Ред Булл», ведь у нас всегда была такая машина. У нее жесткая передняя ось, но я никогда не видел, чтобы болид с недостаточной поворачиваемостью был быстрым – в любой категории.

С моей точки зрения, нет ничего странного, если кажется, что команда выстраивается вокруг моего стиля пилотажа. Думаю, если спросить, какой у меня стиль пилотажа, я не отвечу, потому что я всегда адаптируюсь к той машине, в которой оказываюсь.

Порой приспосабливаться труднее, но адаптация – это главное. Каждый сезон и каждая трасса уникальны», – высказался двукратный чемпион «Формулы-1».

Как ранее отмечал советник «Ред Булл» Гельмут Марко, в 2023 году команде удалось подготовить болид, который позволит и Ферстаппену, и «пользоваться своими навыками в полной мере».

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