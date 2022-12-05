Кристиан Хорнер о том, удивил ли его уход Бинотто: «Не особо»
Кристиан Хорнер прокомментировал уход Маттиа Бинотто из «Феррари».
Руководитель «Ред Булл» ответил на вопрос, удивило ли его произошедшее в Скудерии.
«Не особо. Конечно, это решение «Феррари». У команды будет шестой руководитель за то время, что я в «Ред Булл».
Для него это тяжелая ситуация. Но в этом году они создали отличную машину, были очень конкурентоспособными», – сказал Хорнер.
Также у Кристиана поинтересовались, мог ли бы он в теории возглавить «Феррари»:
«Я предан «Ред Булл», был здесь с самого начала и очень привязан к команде».
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