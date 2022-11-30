Джо Сейвард: «Бинотто может и не Тото Вольфф, но при нем «Феррари» добилась прогресса за счет стабильности»

Известный журналист Джо Сейвард высказался в поддержку после того, как стало известно о его уходе с поста руководителя «Феррари».

Сейвард увидел в смене руководителя Скудерии в первую очередь отсутствие должной поддержки со стороны президента «Феррари».

«Бинотто может и не Тото Вольфф, но при нем команда смогла добиться прогресса за счет появления стабильности. Он создал культуру, при которой люди в «Феррари» перестали бояться рисковать, стали предлагать новые идеи.

Как бы то ни было, крупная неудача может стать для команды хорошим источником дополнительной мотивации. В конечном счете, уход Бинотто можно расценивать только следующим образом: вышестоящее руководство думало, что оно лучше знает, что и как нужно делать. Бинотто бы никогда не ушел, если бы чувствовал поддержку сверху. А он ее очевидно не чувствовал», – рассказал Сейвард.

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