Шарль Леклер об уходе Бинотто: «Спасибо за все, Маттиа. Мое уважение к вам никогда не ослабевало»

отреагировал на уход из «Феррари».

Скудерия объявила, что Бинотто покидает пост руководителя команды.

«Спасибо за все, Маттиа.

Мы провели вместе четыре насыщенных года, которые принесли нам большое удовлетворение, также неизбежные трудные моменты. Мое почтение и уважение к вам никогда не ослабевали, мы всегда работали с полной самоотдачей ради достижения одних и тех же целей.

Удачи во всем», – написал гонщик команды в соцсетях на итальянском.

Ранее французское издание L’Équipe сообщало, что Леклер и Бинотто не разговаривают с июля.

«Феррари» снова уволила босса команды: за этот год Скудерия скатилась от мощных побед до глупейших поражений