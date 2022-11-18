Карлос Сайнс о возможном уходе Бинотто: «Не вижу необходимости комментировать подобные слухи, их могли просто выдумать»

Пилот «Феррари» заявил, что не обращает внимания на слухи о возможном уходе с поста руководителя Скудерии.

Недавно в итальянской прессе начали появляться сообщения, что Бинотто покинет свой пост по окончании сезона, а его место с января 2023 года займет нынешний руководитель .

«В карьере я пока не сталкивался со сменой руководителя в команде, за которую выступал. Так что я не могу сказать, что ты при этом можешь чувствовать. Но пока все это остается лишь слухами, я предпочитаю такие вещи никак не комментировать.

Я не вижу необходимости комментировать подобные слухи, потому что человек, который начал их распространять, мог просто все это выдумать или плохо понимать, о чем говорит. Так что я спокоен, команда тоже спокойна, мы остаемся единым коллективом.

Такие слухи и критика в адрес «Феррари» будут появляться всегда – потому что это происходит уже не один десяток лет. А если мы вдруг возьмем и сделаем дубль в Абу-Даби, все эти истории мгновенно забудутся», – рассказал Сайнс.

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