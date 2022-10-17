Менеджер Ферстаппена: «Леклер – будущий чемпион «Ф-1» на подходящей машине, он так же талантлив, как Макс»
Менеджер пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена Раймонд Вермюлен считает, что гонщик «Феррари» Шарль Леклер способен завоевать титул.
«На мой взгляд, Шарль, безусловно, будущий чемпион «Формулы-1», если у него появится машина, которая ему необходима.
Многие ошибки, которые совершали оба гонщика «Феррари», связаны с довольно мягкой задней частью – она ведет себя немного непредсказуемо. Когда оказываешься в невыгодном положении, то начинаешь гнать на пару процентов больше и пилотируешь чуть ближе к пределу. Конечно, в таком случае легче допустить ошибку», – сказал Вермюлен в подкасте F1 Nation, упомянув и проблемы с расходом покрышек, которые «Феррари» испытывала в 2022 году.
Леклера можно сравнивать с Ферстаппеном по природным способностям, заявил менеджер:
«Я считаю, что Шарль в той же степени талантлив. Некоторые из его поулов были просто невероятными. Также я полагаю, что он обладает гоночным мастерством. Но если пилот сталкивается с повышенной деградацией шин, он мало что может сделать. Даже если речь о Серхио Пересе – одном из лучших гонщиков в плане работы с покрышками. Хотя, думаю, они все достаточно хороши в этом смысле.
Нужна машина, которая будет эффективной на протяжении полутора часов, а в большинстве гонок у Шарля ее не было».
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