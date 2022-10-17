Менеджер Ферстаппена: «Леклер – будущий чемпион «Ф-1» на подходящей машине, он так же талантлив, как Макс»

Менеджер пилота Макса Ферстаппена Раймонд Вермюлен считает, что гонщик «Феррари» способен завоевать титул.

«На мой взгляд, Шарль, безусловно, будущий чемпион «Формулы-1», если у него появится машина, которая ему необходима.

Многие ошибки, которые совершали оба гонщика «Феррари», связаны с довольно мягкой задней частью – она ведет себя немного непредсказуемо. Когда оказываешься в невыгодном положении, то начинаешь гнать на пару процентов больше и пилотируешь чуть ближе к пределу. Конечно, в таком случае легче допустить ошибку», – сказал Вермюлен в подкасте F1 Nation, упомянув и проблемы с расходом покрышек, которые «Феррари» испытывала в 2022 году.

Леклера можно сравнивать с Ферстаппеном по природным способностям, заявил менеджер:

«Я считаю, что Шарль в той же степени талантлив. Некоторые из его поулов были просто невероятными. Также я полагаю, что он обладает гоночным мастерством. Но если пилот сталкивается с повышенной деградацией шин, он мало что может сделать. Даже если речь о – одном из лучших гонщиков в плане работы с покрышками. Хотя, думаю, они все достаточно хороши в этом смысле.

Нужна машина, которая будет эффективной на протяжении полутора часов, а в большинстве гонок у Шарля ее не было».

Момент, когда Ферстаппен поверил в новый титул «Ф-1» – ошибка и авария атакующего Леклера. Именно тогда Шарль трагично орал по радио

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