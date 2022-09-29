Макс Ферстаппен о шансе выиграть титул на Гран-при Сингапура: «Мне это кажется немного нереалистичным»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сомневается в том, что сможет выиграть чемпионский титул по итогам Гран-при Сингапура.
Ферстаппен считает сложно выполнимыми условия, которые позволят ему выиграть титул и стать двукратным чемпионом уже сейчас.
«Для этого мне нужно выиграть, Чеко Перес должен финишировать четвертым или ниже, а Шарль Леклер восьмым или ниже. Мне это кажется немного нереалистичным. Так что я не особо думаю об этой возможности. Так что да, это маловероятно. Я просто хочу получить удовольствие от Гран-при, ну и постараться его выиграть», – рассказал Ферстаппен.
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