Льюис Хэмилтон об аварии: «Невероятно разочарован в себе»

признал ошибку, приведшую к аварии в квалификации к Гран-при Австрии.

Пилот врезался в ограждение в третьем сегменте и в итоге стал десятым по итогам сессии. Спустя несколько минут похожий инцидент случился с его напарником .

«Да, я в порядке. Удар был сильным, но со мной все нормально.

Я невероятно разочарован в себе и очень извиняюсь перед командой, которая так упорно работала над машиной. Точно не хочется возвращать ее обратно поврежденной.

Полагаю, мы сражались за топ-3. Не могу объяснить [инцидент]. Я потерял заднюю часть в седьмом повороте – и все.

Скорость болида определенно вдохновляет, мы не ожидали, что окажемся так близко. Это огромный плюс, но в итоге я стартую довольно далеко – не знаю, чего получится достичь. Однако завтра спринт – надеюсь, частично верну потерянное время», – сказал семикратный чемпион «Формулы-1».

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