Серхио Перес о новом контакте: «Решение вопроса о моем будущем позволяет полностью сосредоточиться на гонках»

Пилот отметил, что продление контракта с командой помогло ему сбросить груз ответственности из-за неопределенного будущего и сосредоточиться на гонках.

Перес договорился о продлении контракта перед , который в итоге сумел выиграть.

«Я был очень рад продлению контракта и тому, что останусь с командой минимум до конца 2024 года. Такой контракт говорит о том, насколько хорошо мы сработались и насколько довольны друг другом.

Решение вопроса о моем будущем позволяет мне полностью сосредоточиться на достижении главной цели – побед в гонках и чемпионате. Думаю, сейчас я переживаю лучшие моменты своей карьеры, при этом выступая за команду, которая всегда стремится к совершенству. Для меня это идеальное сочетание.

На самом деле поразительно, как может вознаграждаться тяжелый труд. Два года назад я фактически лишился места в «Формуле-1», а теперь выступаю за лучшую команду. Я могу сказать лишь то, что счастлив и благодарен за эту возможность», – рассказал Перес.

Гонщик «Ф-1» выиграл Монако, выбил новый контракт – и ушел в отрыв с пьяными танцами. Пришлось каяться перед женой через соцсети

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