Джордж Расселл: «Албон был одним из лучших с картинга, выдающиеся выступления в «Уильямсе» – не сюрприз»

отметил работу своего сменщика в .

«Алекс выступает выдающимся образом. Не секрет, что в у него был трудный период, но, думаю, все мы, даже включая Макса [Ферстаппена], знали, насколько он талантлив.

Мы все вместе соревновались с 2011 года, Алекс был на несколько лет старше. Помню, в то время он сражался с де Врисом в [картинговом классе] KF1 и неизменно показывал скорость. Он всегда был одним из лучших, так что для меня это не сюрприз. Я рад, что он вернулся в «Формулу-1» и укрепил свои позиции», – сказал пилот .

Албон завоевал три очка в 2022 году, его напарник еще не зарабатывал очки.

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