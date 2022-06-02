Герхард Бергер: «Феррари» слишком много критикуют. Итоги Гран-при Монако – не катастрофа»

Экс-пилот «Феррари» Герхард Бергер призвал не перебарщивать с критикой команды.
Скудерия упустила победу на Гран-при Монако, несмотря на старт Шарля Леклера и Карлоса Сайнса с первого ряда, потеряв позиции на пит-стопах.
«Феррари» слишком много критикуют за тактические ошибки в прошлое воскресенье.
Нужно поздравить Маттиа Бинотто с тем, что он смог подготовить сильную машину – еще несколько месяцев назад мы такого не ожидали», – заявил Бергер, ныне являющийся боссом ДТМ.
Бергер также поделился мыслями о шансах Сайнса на титул:
«После семи этапов Сайнс по-прежнему мечтает о чемпионстве, и по праву – он не так далек от вершины. Не стоит сбрасывать его со счетов.
«Феррари» в целом восстановилась, в Монако болид был быстрейшим. Второе и четвертое места – не катастрофа».
Другой бывший гонщик Скудерии Эдди Ирвайн высказал схожие идеи:
«Проще справиться с такой фазой пит-стопов в роли преследователя – особенно в подобных обстоятельствах. Нельзя забывать и о том, что Карлос Сайнс выиграл бы гонку, если бы не застрял за круговым. Я считаю, это по большей части невезение.
Разумеется, нужно пристально изучить случившееся и сделать все, чтобы это не повторилось. Всегда обидно проигрывать с таким болидом».
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