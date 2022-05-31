Кристиан Хорнер: «Подписание Переса – очевидное решение с учетом его скорости, мастерства и опыта»

Руководитель «Ред Булл» прокомментировал сделку с .

32-летний пилот останется напарником до конца 2024 года.

«Чеко фантастически выступал с того момента, как присоединился к «Ред Булл» [в 2021-м]. Он вновь и вновь доказывал, что является не только великолепным командным игроком – он начал чувствовать себя комфортнее и стал настоящей силой, с которой необходимо считаться.

В текущем сезоне Чеко сделал еще один шаг, и отставание от чемпиона мира Макса существенно сократилось. Это показали превосходная поул-позиция в Джидде и прекрасная победа в Монако. Учитывая его скорость, мастерство и опыт, подписание стало очевидным решением. Мы счастливы, что Чеко продолжит представлять команду до 2024 года. Мы верим, что вместе с Максом он способен принести команде главные призы в «Формуле-1», – заявил Хорнер.

Перес также отреагировал на продление соглашения:

«Невероятная неделя – победа на Гран-при Монако, а затем и объявление, что я останусь в команде до 2024 года. Я безмерно счастлив.

Я горжусь быть членом команды и теперь чувствую себя здесь как дома. Мы здорово работаем вместе, а взаимодействие с Максом на трассе и вне ее, безусловно, способствует нашему прогрессу. Команда набрала потрясающий ход в нынешнем сезоне, и я с нетерпением жду, что ждет нас в будущем».

Перес подписал контракт с «Ред Булл» до конца 2024 года

Перес рискнул лидерством на Гран-при Монако – спасал птицу резким торможением с дымом. Испортил шину, но увернулся!

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