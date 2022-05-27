TAG Heuer выпустила часы, посвященные Гран-при Монако

Швейцарская люксовая часовая мануфактура TAG Heuer представила новую модель Monaco, приуроченную к гонке .

Новинку представил новый амбассадор линии TAG Heuer Monaco Джейкоб Элорди, звезда сериала «Эйфория».

Прочный титановый корпус часов с DLC-покрытием глубокого, насыщенного черного цвета используется на заводной головке, кнопках и задней крышке. Черный сатинированный циферблат в центре контрастирует с зернистой поверхностью по внешнему периметру, эффекта которой удалось достичь благодаря пескоструйной обработке.

Счетчики хронографа в черной опаловой отделке создают идеальный фон для часовой и минутной стрелок хронографа насыщенного темно-красного оттенка.

Акцентные детали из розового золота на стрелках и метках и люминисцентное покрытие Super-LumiNova® обеспечивают оптимальную считываемость времени в любых условиях, днем и ночью.

Мануфактурный механизм собственного производства Heuer 02 обладает 80-часовым запасом хода, а ротор имеет изысканную отделку с покрытием из розового золота. Прозрачная задняя крышка корпуса – из сапфирового стекла.

Часы Monaco дополнены черным ремешком из кожи аллигатора с титановой застежкой с черным покрытием.

Модель TAG Heuer Monaco, сочетающую авангардный стиль и безупречные материалы, оценят истинные ценители часового искусства.