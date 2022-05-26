Хуан-Пабло Монтойя: «Я бы поставил на победу Ферстаппена на Гран-при Монако»

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя рассказал, что считает Макса Ферстаппена фаворитом в борьбе за победу на Гран-при Монако.
«Я бы поставил на Макса. Да, для чемпионата было бы здорово, если бы «Феррари» и Шарль выиграли и приблизились к соперникам. Но нужно сказать, что у «Ред Булл» более совершенная, целостная команда. Их исполнительское мастерство выше, они лучше выполняют свою работу.
Не думаю, что для Леклера имеет место проклятие домашнего Гран-при Монако. Хотя в прошлом ему здесь и не везло. Но сейчас у «Феррари» есть скорость, так что посмотрим, как команда проявит себя на Гран-при Монако. На что они будут способны. Ведь мне кажется, что именно в медленных поворотах чуть лучше смотрится болид «Ред Булл».
Так что, если мне нужно озвучить свое мнение, я бы сказал, что трасса в Монако, вероятно, чуть больше подходит «Ред Булл», чем «Феррари». В то время как «Феррари» обычно лучше смотрится более скоростных трассах, в среднескоростных поворотах, а не в совсем медленных поворотах. Так что будет интересно посмотреть и за тем, как все они справляться, работая с самыми мягкими по составу шинами.
Будет интересно. Если мне нужно сделать прогноз, то я бы предположил, что Макс Ферстаппен будет смотреться немного лучше Шарля Леклера. Особенно в гонке. Может на одном круге у «Феррари» и есть преимущество, но на дистанции гонки я бы поставил деньги на победу Макса», – рассказал Монтойя.
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